Son Dakika
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Terörle mücadelemiz büyük bir önem arz ediyor. PKK, PYD, FETÖ her iki ülkenin de ciddi manada belasıdır. Bunları artık NATO sözleşmesinin
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Şüphesiz Sayın Erdoğan’ın İran ziyareti, ikili ilişkilerin gelişmesinde dönüm noktası olacaktır" dedi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Şüphesiz Sayın Erdoğan’ın İran ziyareti, ikili ilişkilerin gelişmesinde dönüm noktası olacaktır" dedi.
Politika 19.07.2022, 13:56
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Şüphesiz Sayın Erdoğan’ın İran ziyareti, ikili ilişkilerin gelişmesinde dönüm noktası olacaktır" dedi.