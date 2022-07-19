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- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Şüphesiz Sayın Erdoğan’ın İran ziyareti, ikili ilişkilerin gelişmesinde dönüm noktası olacaktır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Şüphesiz Sayın Erdoğan’ın İran ziyareti, ikili ilişkilerin gelişmesinde dönüm noktası olacaktır" dedi.

Politika 19.07.2022, 15:03
- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Şüphesiz Sayın Erdoğan’ın İran ziyareti, ikili ilişkilerin gelişmesinde dönüm noktası olacaktır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Şüphesiz Sayın Erdoğan’ın İran ziyareti, ikili ilişkilerin gelişmesinde dönüm noktası olacaktır" dedi.

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