Son Dakika
İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran ziyareti iki ülke arasındaki ilişkiler için bir dönüm noktası olacaktır"
- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Şüphesiz Sayın Erdoğan’ın İran ziyareti, ikili ilişkilerin gelişmesinde dönüm noktası olacaktır" dedi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Şüphesiz Sayın Erdoğan’ın İran ziyareti, ikili ilişkilerin gelişmesinde dönüm noktası olacaktır" dedi.
Politika 19.07.2022, 15:03
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Şüphesiz Sayın Erdoğan’ın İran ziyareti, ikili ilişkilerin gelişmesinde dönüm noktası olacaktır" dedi.