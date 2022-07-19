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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında, "Hangi başlık altında olursa olsun terörizmle mücadele edilmeli" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında, "Hangi başlık altında olursa olsun terörizmle mücadele edilmeli" dedi.

Politika 19.07.2022, 14:01 19.07.2022, 14:06
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında, "Hangi başlık altında olursa olsun terörizmle mücadele edilmeli" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında, "Hangi başlık altında olursa olsun terörizmle mücadele edilmeli" dedi.

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