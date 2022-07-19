Son Dakika
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Terörle mücadelemiz büyük bir önem arz ediyor. PKK, PYD, FETÖ her iki ülkenin de ciddi manada belasıdır. Bunları artık NATO sözleşmesinin
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında, "Doğalgaz ihracatı ile ilgili bulunan 25 yıllık anlaşmanın süresinin uzatılmasını iki taraf da vurguladı" dedi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında, "Doğalgaz ihracatı ile ilgili bulunan 25 yıllık anlaşmanın süresinin uzatılmasını iki taraf da vurguladı" dedi.
Politika 19.07.2022, 13:57
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında, "Doğalgaz ihracatı ile ilgili bulunan 25 yıllık anlaşmanın süresinin uzatılmasını iki taraf da vurguladı" dedi.