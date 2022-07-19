İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında, "Doğalgaz ihracatı ile ilgili bulunan 25 yıllık anlaşmanın süresinin uzatılmasını iki taraf da vurguladı" dedi.