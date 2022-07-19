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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Terörle mücadelemiz büyük bir önem arz ediyor. PKK, PYD, FETÖ her iki ülkenin de ciddi manada belasıdır. Bunları artık NATO sözleşmesinin
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında "İki taraf da Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasını vurguladı" dedi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında "İki taraf da Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasını vurguladı" dedi.
Politika 19.07.2022, 14:01 19.07.2022, 14:06
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında "İki taraf da Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasını vurguladı" dedi.