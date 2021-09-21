İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi BM 76. Genel Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, “ABD emperyalizmi hem ABD içerisinde hem de dışarı da güvenilmezdir. ABD kendi yaşam şeklini değiştirmek yerine, dünya ile savaş şeklini değiştiriyor” dedi.