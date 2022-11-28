İran: "BM Uluslararası Araştırma Komitesi ile iş birliği yapmayacağız"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülke genelinde Mahsa Amini’nin ölümünün ardından başlayan protestolar ile ilgili yaptığı açıklamada, "BM Uluslararası Araştırma Komitesi ile iş birliği yapmayacağız" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin 24 Kasım’da İran’daki protestolarla ilgili Uluslararası Araştırma Komitesi kurma teklifini onaylamasını "İran karşıtlığı" olarak adlandıran Kenani, "Batılı devletler, insan hakları söylemini kullanarak İran karşıtı karar aldılar. Bağımsız ülkelere karşı alınan bu kararlar hükümsüzdür ve kınanmalıdır" dedi. İran’ın, ülkedeki insan hakları konusunda ulusal sorumluluk gereğince hareket edeceğini belirten Kenani, "Batılı ülkeler tarafından bağımsız ülkeler aleyhinde alınan kararlar insan haklarına hizmet etmiyor. İnsan hakları konusunda İran İslam Cumhuriyeti olarak ulusal sorumluluk gereğince hareket edeceğiz. BM tarafından ’Uluslararası Araştırma Komitesi’ adı altında oluşturulan bu siyasi komite ile hiçbir şekilde iş birliği yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Batılı ülkeler bu temsilcilikleri korumakla yükümlü"

İran’daki rejim karşıtı gösterilerin Batılı ülkeler tarafından desteklendiğini vurgulayan Kenani, çok sayıda yabancı uyruklunun gösterilerde tutuklandığını ve konu hakkında yabancı temsilciliklerin bilgilendirildiğini de sözlerine ekledi. Kenani, yurt dışındaki İran temsilciliklerine yönelik gerçekleşen saldırıları da hatırlatarak, "İngiltere’de yaşananlara benzer olarak yurt dışı temsilciliklerine 50’in üzerinde saldırı oldu. Batılı ülkeler bu temsilcilikleri korumakla yükümlü. İran’a karşı silahlı mücadeleyi savunan ve gösterileri tahrik eden medya organlarına ev sahipliği yapıyorlar. Aynı ülkeler, diğer yandan İran’ı insan hakları konusunda suçlamaya kalkıyor" açıklamasında bulundu.

"BM İnsan Hakları Konseyi birkaç Batılı ülkenin kısa vadeli çıkarları için suistimal edilmiştir"

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 24 Kasım’da İran’daki protestolarla ilgili Uluslararası Araştırma Komitesi kurma teklifini onaylamıştı. Almanya ve İzlanda’nın sunduğu teklife Çin, Ermenistan, Pakistan, Venezuela, Kuba ve Eritre olumsuz ret oyu vermişti.

İran Dışişleri Bakanlığı ise alınan karara tepki göstererek, "Birkaç Batılı ülkenin BM İnsan Hakları Konseyi’ne İran karşıtı bir karar empoze etmek için attığı adımı şiddetle reddediyoruz. Ne yazık ki BM İnsan Hakları Konseyi birkaç Batılı ülkenin kısa vadeli çıkarları için bir kez daha suistimal edilmiştir” ifadeleri kullanılmıştı.