İran BM Daimi Temsilcisi İrevani’den BM Genel Sekreteri Guterres’e mektup

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İrevani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup göndererek, BM’nin Ukrayna’da İran’a ait olduğu iddia edilen insansız hava araçları hakkında soruşturma başlatmasının yasal olmadığını söyledi.

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İrevani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup gönderdi. İrevani mektubunda ABD’nin suçlamalarına ilişkin olarak İran’ın net tutumunu açıklayarak, "Batılılar yanlış yorumlarla BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararı ile Rusya- Ukrayna savaşında iddia edilen insansız hava araçlarının kullanımı arasında bağlantı kurmaya çalışıyor. Ancak 2231 sayılı karar ne silah ihracatını yasaklıyor ne de BM Sekreterliğine herhangi bir araştırma yürütme konusunda gerekli yetki sağlıyor" ifadelerine yer verildi.

Mektupta ayrıca “ABD ve üç Avrupa ülkesi, mektuplarında İran’ı BM Güvenlik Konseyi kararının belirli bir maddesini ihlal etmekle suçlarken, kendileri de aynı karar kapsamındaki tüm yasal yükümlülükleri ihlal etmeyi sürdürüyor. Bunun açık bir örneği, ABD’nin 2015 tarihli nükleer anlaşmadan yasadışı olarak çekilmesi ve pazarlık için bir koz olarak kullandığı ihlallerinin günümüzde hala devam etmesidir. Bu eylem, BM Antlaşması, uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararı ile uymamaktadır" denildi.