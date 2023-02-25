İran, bin 650 menzile sahip yeni seyir füzesi üretti

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, bin 650 kilometre menzile ulaşabilen "Paveh" adlı yeni seyir füzesi ürettiklerini açıkladı. Hacızade ayrıca, "Süleymani için saldırı emrini veren Trump, Pompeo ve komutanlar öldürülmeli" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, devlet televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Hava Kuvvetleri Komutanı Hacızade, bin 650 kilometre menzile ulaşabilen "Paveh" adlı yeni seyir füzesi ürettiklerini duyurdu. Hacızade, "Bin 650 kilometre menzilli seyir füzesi İran İslam Cumhuriyetinin füze cephaneliğine eklendi" dedi. Nokta atışlı füze üretimine önem verdiklerini vurgulayan Hacızade, seyir füzeleri ve insansız hava araçları ile ülkenin caydırıcılığını artırdıklarını vurguladı. Hacızade, "İnsansız hava araçları ve seyir füzelerimiz ile düşmana yönelik tehdidimizi 360 dereceye çıkarttık. Yani düşmanımızı her açıdan hedef alabilecek kapasitedeyiz" diye konuştu.

Avrupa’ya ve ABD’ye tehdit

ABD savaş gemilerini 2 bin kilometre mesafeden vurabileceklerini belirten Hacızade, uzun menzilli füzelerin Avrupa ülkelerini de hedef alabileceği uyarısında bulundu. Hacızade, "Biz, bu 2 bin kilometreyi Avrupalılara saygımızdan dolayı tuttuk, umarım saygı duymaya devam ederler" şeklinde konuştu. Bölgenin büyük krizlerin eşiğinde olduğunu ve doğabilecek her türlü sorunun İran’ı etkileyebileceğini kaydeden Hacızade, her türlü senaryoya hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi. Hacızade, "ABD’yi zayıflatmamız gerekiyor. ABD’nin askeri üstünlüğü var ama biz ya kazanımlarını yok ettik ya da zarar verdik. İhtiyaç duyulması halinde istediğimiz zaman askeri üslerini vurabiliriz" dedi.

"Trump ve Pompeo’nun ölmesi gerekiyor"

Hacızade, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye saldırı emrini veren eski ABD Başkanı Donald Trump ve Eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan henüz intikam almadıklarını söyleyerek, "O gece isteseydik binlerce ABD’liyi öldürebilirdik ama yapmadık. Süleymani için saldırı emrini veren Trump, Pompeo ve komutanlar öldürülmeli" dedi. Süleymani suikastı sonrasında Irak’taki ABD askeri üssüne düzenlenen saldırıda ABD askerlerini hedef almadıklarını söyleyen Hacızade, "ABD’nin Ayn el-Esed Hava Üssü’nü hedef almadaki amacımız, zavallı ABD askerlerini öldürmek değildi. Elbette bu saldırı birkaç füzenin ateşlenmesinden ibaret değildi. Bu saldırı İkinci Dünya Savaşından sonra bir ilk olma özelliğine sahip ve etkileri hala sürüyor" ifadelerini kullandı.

İran’ın füze programı tepki çekiyor

İran, ABD’nin tepkisine ve Avrupa ülkelerinin endişelerine rağmen füze programını, özellikle de balistik füzelerini geliştirmeye devam ediyor. İsrail de uzun süredir Tahran’ın füze programına karşı dünyaya uyarıda bulunurken, bunun İsrail, bölge ve Avrupa için bir tehdit oluşturduğunu savunuyor. Tahran yönetimi ise programın tamamen savunma amaçlı ve caydırıcı nitelikte olduğunu belirtiyor.