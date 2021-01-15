İran balistik füze tatbikatına başladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kebir Çölü’nde karadan karaya balistik füzelerin kullanıldığı füze tatbikatına başladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Kebir Çölü’nde "Büyük Peygamber 15" adı verilen balistik füze tatbikatına başladığı duyuruldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı General Hüseyin Selami’nin de katıldığı askeri tatbikata Zulfikar, Zelzal ve Dezful gibi balistik füzeler kullanıldı. Karadan karaya balistik füzelerin test edildiği tatbikatta İnsansız Hava Araçları (İHA) da yer aldı.

Öte yandan İran ordusu, bu hafta içerisinde 2 önemli askeri tatbikat daha düzenlemişti. İran Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi’nde ülke donanmasına yeni katılan Makran helikopter gemisini tanıttığı "İktidar 99" askeri tatbikatında cruise füzelerini kullanırken, Simnan eyaletinde düzenlenen geniş çaplı İHA tatbikatında ise yüzlerce keşif, gözlem ve muharip İnsansız Hava Araçları kullanılmıştı.