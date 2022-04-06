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İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami: "UAEA ile şüpheli görülen 3 nükleer tesis hakkında görüşüyoruz"

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile şüpheli görülen 3 nükleer tesis hakkında görüşüyoruz" dedi.

Politika 06.04.2022, 14:45
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami: "UAEA ile şüpheli görülen 3 nükleer tesis hakkında görüşüyoruz"

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile şüpheli görülen 3 nükleer tesis hakkında görüşüyoruz" dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlediği basın toplantısında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliği ve nükleer faaliyetler hakkında bilgi verdi. İslami, UAEA ile şüpheli tespit edilen bir nükleer tesisle alakalı sorunun çözüldüğünü ve uranyum parçacıkları tespit edilen diğer 3 nükleer tesise ilişkin gerekli belgeleri 20 Mart tarihinde ajansa gönderdiklerini açıkladı. Uranyum parçacıkları tespit edilen 3 nükleer tesisteki durumu incelemek için UAEA’dan İran’a gözlemcilerin gelebileceğini belirten İslami, "Şüpheli görülen bir nükleer tesisle alakalı sorun çözüldü. Diğer 3 nükleer tesise ilişkin gerekli belgeleri 20 Mart tarihinde ajansa gönderdik. Sanıyorum önümüzdeki günlerde ajanstan gözlemciler nükleer tesislerde denetim yapmak için İran’ı ziyaret edebilirler. Konuya ilişkin nihai karar da gözlemcilerin denetiminden sonra verilecektir" dedi.

“Rusya ile konu hakkında teknik görüşmeler yapılıyor”

İslami, yüzde 60 oranında zenginleştirilen uranyum stoklarından bir kısmının ülke içerisinde kalacağını belirterek, "Şu an için ülke içerisinde kalacak olan 2.5 kilo değiştirilmiş yüzde 60 oranında uranyum stoku bulunuyor. Viyana müzakerelerinden çıkacak sonuca göre zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmı ülke içerisinde kalacak. Daha önceden zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ülke dışına çıkartıyorduk. Bu süreci devam ettireceğiz. Önceden olduğu gibi Rusya ile konu hakkında teknik görüşmeler yapılıyor. Yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum karşılığında doğal uranyum takası üzerine görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

UAEA ile işbirliklerine ise devam edeceklerini ve nükleer faaliyetlerinde herhangi bir sapmanın olmadığını ifade eden İslami, "Faaliyetlerimizde bir sapmanın olmadığını ajansta teyit ediyor. İran kadar başka bir ülkenin nükleer faaliyetleri UAEA tarafından denetlenmemekte. Batı ülkeleri, ülkemizin nükleer faaliyetlerini tamamen sonlandırmaya odaklanmış durumda" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin 5 Mart tarihinde Tahran’a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası İran ile UAEA, uranyum parçacıkları tespit edildiği belirtilen İran’ın 3 nükleer tesisine ilişkin sorunun çözümü için 3 aylık bir plan üzerinde anlaşmışlardı. UAEA, İran’dan söz konusu tesislerde tespit edilen uranyum parçacıkları hakkında açıklama istemiş ve gerekli belgelerin mart ayı sonuna kadar gönderilmesini talep etmişti. UAEA Başkanı Grossi, Tahran ziyareti sonrası yaptığı açıklamada Tahran yönetiminin UAEA ile işbirliğine işaret ederek, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya geri dönüşün gerçekleşmesi için UAEA ile İran’ın anlaşmaya varması gerektiğini belirtmişti.

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