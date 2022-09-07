İran, Arnavutluk’un siber saldırı suçlamalarını reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı, Arnavutluk’un diplomatik ilişkileri kesme kararını kınayarak, İran’a yönelik siber saldırı suçlamalarının asılsız olduğunu açıkladı.

İran, Arnavutluk’un İran ile ilişkileri kesme kararını kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride, “Arnavutluk’un İran’a yönelik suçlamaları temelsiz ve asılsızdır. Böyle iddialara dayanarak Arnavutluk’un İran ile diplomatik ilişkileri kesme kararı düşünülememiş ve uluslararası ilişkiler anlayışından uzaktır” ifadeleri kullanıldı. Siber saldırı suçlamalarının reddedildiği bildiride, İran’ın siber saldırılara hedef bir ülke olduğu belirtilerek, “İran olarak ülkemizin temel alt yapıları siber saldırılara hedef olurken, biz diğer ülkelere yönelik siber saldırılara destek vermeyiz. Bu saldırıları kesin olarak kınıyoruz” denildi.

Bildiride, İran ile Arnavutluk Cumhuriyetinin arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik üçüncü ülkelerin faaliyetlerine işaret edilirken, “Arnavutluk’un İran ile diplomatik ilişkileri kesme kararının ardından başta ABD olmak üzere siyonist İsrail rejimi ve uluslararası medya kuruluşlarının bu karara destek vermeleri, söz konusu adımın İran’a karşı kullanılmak üzere önceden planlandığını gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.

Arnavutluk’un İran ile diplomatik ilişkileri kesme kararı

Arnavutluk, yoğun siber saldırılar sebebiyle İran ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin İran ile diplomatik ilişkilerini sonlandırma kararı aldığını açıklayarak, Temmuz ayında gerçekleşen bir siber saldırıyla ilgili soruşturmanın ardından Tahran’daki elçilik personelinin 24 saat içinde ayrılacağını belirtmişti.

Arnavutluk’ta 15 Temmuz’da siber saldırı nedeniyle e-devlet sitesi dahil olmak üzere bütün resmi dijital platformlar çökmüştü. Haftalarca dijital sistemlerin çalışmadığı Arnavutluk’ta halk tekrar eski sisteme başvurmak zorunda kalmış ve ülkede devlet dairelerinde kaos yaşanmıştı. Arnavutluk hükümeti siber saldırı nedeniyle İran’ı suçlamıştı.