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İran: “Arjantin’in alıkoyduğunu açıkladığı yolcu uçağı İran’a ait değil”

İran’ın Mahan Hava Yolları Şirketi Halkla İlişkiler Müdürü Emir Hüseyini Zevalnuri, Arjantin’in alıkoyduğunu açıkladığı yolcu uçağının İran’a ait olmadığını ve söz konusu uçağın 1 yıl önce Venezuela’ya satıldığını söyledi.

Politika 12.06.2022, 12:14
İran: “Arjantin’in alıkoyduğunu açıkladığı yolcu uçağı İran’a ait değil”

İran’ın Mahan Hava Yolları Şirketi Halkla İlişkiler Müdürü Emir Hüseyini Zevalnuri, Arjantin’in alıkoyduğunu açıkladığı yolcu uçağının İran’a ait olmadığını ve söz konusu uçağın 1 yıl önce Venezuela’ya satıldığını söyledi.

İran’ın Mahan Hava Yolları Şirketi Halkla İlişkiler Müdürü Emir Hüseyini Zevalnuri, Arjantin’in Mahan şirketine ait yolcu uçağını alıkoyduğu iddialarına yanıt verdi. Zevalnuri, Arjantin’in alıkoyduğunu açıkladığı yolcu uçağının İran’a ait olmadığını ve söz konusu uçağın bir yıl önce Venezuela’ya satıldığını söyledi. Zevalnuri açıklamasında, “Alıkonulduğu açıklanan Boeing 747 yolcu uçağı artık Mahan şirketine ait değil. Bir yıl önce Venezuela’ya ait bir hava yolu şirketine satılmıştı ve bizimle bir ilişkisi yok” dedi.

Arjantin hükümetinin alıkonulan uçağın Mahan şirketine ait olduğu açıklamasının siyasi olduğunu belirten Zevalnuri, “Uçağın bizim ile bir ilişkisi yok. Buna rağmen ABD yaptırımları gerekçe gösterilerek alıkonulan uçağın İran’a ait gösterilmesi tamamıyla siyasidir” ifadelerini kullandı.

Zevalnuri, uçakta tutuklandığı belirtilen çalışanların Mahan şirketi çalışanları olmadığını belirtti.

Arjantin yönetimi, ABD yaptırımlarının uygulandığı İran’a ait Mahan Hava Yolu Şirketi’ne ait Boeing 747 yolcu uçağını alıkoyduklarını açıklamıştı. Açıklamada, uçakta bulunan 7 İranlı ve 9 Venezuela vatandaşının da tutuklandığı belirtilmişti.

ABD yönetimi, Devrim Muhafızları Ordusu ile ilişkisi nedeniyle İran’ın Mahan Hava Yolu Şirketi’ne yaptırım uyguluyor.

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