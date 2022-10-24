İran: “ABD nükleer anlaşmayı yeniden canlandırılmasında siyasi iradeye sahip değil”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, 2015 İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada ABD’nin yeterli siyasi iradeye sahip olmadığını belirtti.

İran Dışişleri Sözcüsü Nasser Kanaani bugün basın toplantısında 2015 İran nükleer anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Nisan 2021’den beri müzakerelerin inişli çıkışlı bir şekilde devam ettiğini belirten Kanaani “Görüşmüş olmak için müzakere yapmıyoruz. İran 2015 nükleer anlaşmasını yeniden uygulamaya hazır ancak Washington yeterli siyasi iradeye sahip değil” ifadelerini kullandı.

Nükleer anlaşma müzakereleri

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ile İran arasında 2015 yılında "Kapsamlı Ortak Eylem Planı” adı verilen ve İran nükleer faaliyetlerinin denetlenmesini içeren anlaşma imzalanmıştı. Eski ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmiş, İran yönetimi de nükleer faaliyetlerini anlaşma öncesine döndürmüştü. ABD Başkanı Joe Biden’ın Kasım 2021’de göreve başlamasıyla anlaşmaya geri dönüş çalışmaları başlamış, İran’a taslak metin sunularak müzakereler gerçekleşmişti.