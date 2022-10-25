Irak’ta yeni hükümet için perşembe günü güven oylaması yapılması bekleniyor

Irak’ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Şiya Sudani’nin perşembe günü kabinesini Irak meclisine sunması ve güven oylaması yapılması bekleniyor.

Irak’taki siyasi krizin ardından Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Şii Koordinasyon Grubu adayı Muhammed Şiya Sudani’nin kabinesini Irak meclisine sunması bekleniyor. Irak basınında yer alan haberlerde, Sudani’nin kurduğu hükümet için perşembe günü mecliste güven oylaması yapılması için talepte bulunduğu ifade edildi.

Haberlerde ayrıca, Koordinasyon Grubu’nun da meclisi perşembe günü yeni hükümet için güven oylaması yapılması için toplanmaya çağırdığı kaydedildi.