Irak’ta seçimin nihai sonuçları açıklandı

Irak’ta Ekim ayında yapılan seçimin nihai sonuçlarına göre Bağdat, Musul, Erbil, Kerkük ve Basra olmak üzere toplam 5 sandalyede değişiklik oldu.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Başkanı Celil Adnan Halef, geçtiğimiz Ekim ayında yapılan erken genel seçimlerin nihai sonuçlarını açıkladı. Halef, seçim sonuçlarına yapılan itirazların ardından, Bağdat, Musul, Erbil, Kerkük ve Basra olmak üzere toplam 5 sandalyede değişiklik olduğunu ifade etti. Toplam seçmen sayısının 22 milyondan fazla olduğunu belirten Adan, seçime 9 milyondan fazla kişinin katıldığını, katılım oranının yüzde 44 olduğunu dile getirdi.

Halef’in açıklamasına göre Mukteda es-Sadr liderliğindeki Şii Sadr Grubu 73, Eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin Sünni Takaddüm Partisi 37, Nuri el-Maliki başkanlığındaki Şii Kanun Devleti Koalisyonu 33, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi 31, Şii Fetih Koalisyonu 17, Kürdistan Koalisyonu 17, Azim Koalisyonu 14, Yeni Nesil Hareketi 9, İmtidat Koalisyonu 9, Ocak Doğuşu 5, Milli Uzlaşma 4, Devlet Güçleri 4, Halkımız Kimliğimizdir 3, Hasim Reform Hareketi 3 ve geriye kalan diğer koalisyonlarla ittifaklar toplam 16 sandalye elde etti.

Nihai sonuçlar onaylanması için Anayasa Mahkemesine gönderilecek.