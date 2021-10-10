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Irak’ta sandıklar kapandı, oy sayımı başladı

Irak’ta erken genel seçim için yapılan oylama sona ererken, oy sayım işlemi başladı. Seçim sonuçlarının 24 saat içinde açıklanması bekleniyor.

Politika 10.10.2021, 19:06
Irak’ta sandıklar kapandı, oy sayımı başladı

Irak’ta erken genel seçim için yapılan oylama sona ererken, oy sayım işlemi başladı. Seçim sonuçlarının 24 saat içinde açıklanması bekleniyor.

Irak’ta bu sabah yerel saatle 07.00’den itibaren başlayan erken genel seçimler için oy verme işlemi saat 16.00 itibariyle sona erdi. Ülke genelinde 83 bölgede 55 binden fazla sandıkta oy kullanılırken, seçimler nedeniyle güvenlik güçleri tarafından seçim merkezlerinin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Oyların sayılması için sandıklar geniş kapsamlı güvenlik önlemleri altında götürülürken, başkent Bağdat’taki seçimlerde herhangi bir güvenlik ihlali kaydedilmedi. Seçim sonuçlarının 24 saat içinde açıklanması bekleniyor.

Gözlemci örgütler, Irak’ta Saddam rejiminin devrilmesi ardından ülkede yapılan 5. seçime katılım oranının yüzde 25 ila 30 arası olduğunu açıkladı. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği verilerine göre, en yüksek katılım oranı Sünni nüfusunun yoğun olduğu Selahaddin vilayetinde, en düşük katılım oranı ise yüzde 14’le Şiilerin çoğunlukta olduğu Necef’te kaydedildi.

Öte yandan, daha önce katılım oranı düşük olması nedeniyle oy kullanma süresinin 1 saat uzatılacağı iddiası ortaya atılmıştı.

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