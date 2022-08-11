Irak’ta Sadr destekçileri protestolara devam ediyor

Irak’ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın destekçileri talepleri karşılanana kadar Bağdat’ta protesto gösterilerine devam edeceklerini açıkladı.

Irak’ta siyasi kriz sürüyor. Mukteda Sadr, geçtiğimiz çarşamba günü parlamentonun feshedilmesi ve erken seçim yapılması çağrısında bulundu ve takipçilerini talepleri tam olarak karşılanana kadar oturma eylemine devam etmeye çağırmıştı. Sadr destekçileri de talepleri karşılanana kadar başkent Bağdat’ta protestolarına devam edeceklerini açıkladı. Şii dini lider Mukteda Sadr’ın Bağdat Ofisi Başkanı İbrahim Al- Jaberi, eylemlerin devam edeceğini söyleyerek, "Sadr destekçileri, bir haftadan fazla bir süredir buradalar ve mezhep ve etnik fark gözetmeksizin tüm Irak halkına hizmet edecek bir değişimi gerçekleştirmeye kararlılar. Tüm protestocular, parlamentonun feshedilmesi ya da yozlaşmış partilerin kaldırılması ile ilgili talepleri karşılanana kadar oturma eylemine devam edecek" ifadelerini kullandı.

Reform çağrısında bulunan Abu Haider, "Sadr’ın talep ettiği reformları desteklemek için yola çıktık çünkü 19 yıldır hiçbir şey değişmedi ve siyasi sürecin tamamen değişmesini talep ediyoruz" dedi. El-Courani aşiret resisi Haider Kareem ise "Aşiret gençleri, Irak’ın iyi bir yaşam sürmesi ve tüm mezheplerden gençlerimiz için güvenli bir yer olması için lider Mukteda es-Sadr’a reformlarda oturma eylemlerini ve desteğini sürdürüyor" şeklinde konuştu.

Irak Sadr Grubu Şii lideri Mukteda Sadr’ın Irak yargısından gelecek hafta sonuna kadar meclisi feshetmesini ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih’ten erken seçim tarihini belirlemesini istemesinin ardından Koordinasyon Grubu da hükümet kurma çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayarak, destekçilerini Yeşil Bölge yakınlarında toplanmaya çağırmıştı.

Sadr destekçileri meclisi bastı

Sadr yanlıları, Sadr dışındaki tüm Şii tarafları çatısı altında toplayan ve eski Başbakan Nuri Maliki’nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz etmiş, yüzlerce Sadr Grubu destekçisi ilk olarak 27 Temmuz’da Yeşil Bölge’ye girerek meclis binasını basmıştı. Ardından Sadr destekçileri yeniden toplanmış ve 30 Temmuz’da meclis binasını basarak işgal etmişti. Sadr destekçilerinin parlamento binasındaki işgali devam ediyor.