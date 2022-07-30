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Irak’ta resmi kurumlar tatil edildi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat’ta yer alan Yeşil Bölge’deki Irak Meclisi binasının Sadr Grubu destekçileri tarafından basılmasının ardından ülkedeki resmi kurumların yarın tatil edildiğini duyurdu.

Politika 30.07.2022, 23:42
Irak’ta resmi kurumlar tatil edildi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat’ta yer alan Yeşil Bölge’deki Irak Meclisi binasının Sadr Grubu destekçileri tarafından basılmasının ardından ülkedeki resmi kurumların yarın tatil edildiğini duyurdu.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yer alan Yeşil Bölge’deki Irak Meclisi binasının Sadr Grubu destekçileri tarafından basılmasının ardından ülkede gerginlik devam ediyor. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından, ülkede güvenlik kurumları dışında yarın tüm resmi kurumlar için tatil kararı alındığı duyuruldu. Irak Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, devlet ve sağlık kurumlarında ise mesai saatlerinin yarıya indirileceği belirtildi.

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