Irak’ta Koordinasyon Grubu’ndan protesto çağrısı

Irak’ın başkenti Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’de yer alan Irak Meclisi’nde Sadr Grubu Şii lideri Mukteda Sadr’ın destekçilerinin eylemleri devam ederken, Şii Koordinasyon Grubu da destekçilerini Yeşil Bölge yakınlarında protesto gösterisi yapmaya çağırdı.

Irak Sadr Grubu Şii lideri Mukteda Sadr’ın Irak yargısından gelecek hafta sonuna kadar meclisi feshetmesini ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih’ten erken seçim tarihini belirlemesini istemesinin ardından Koordinasyon Grubu da hükümet kurma çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayarak, destekçilerini Yeşil Bölge yakınlarında toplanmaya çağırdı. Koordinasyon Grubu’na bağlı Meşruiyeti Destekleme ve Devlet Kurumlarını Koruma Koordinasyonu Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Halk Devleti Koruyor" adlı protesto için destekçilerini Yeşil Bölge yakınlarında toplanmaya davet etti. Açıklamada, Koordinasyon Grubu destekçilerinden protestoların barışçıl olmasına özen gösterilmesi ve güvenlik güçleriyle işbirliği içerisinde bulunmaları istendi. Protestonun cuma günü akşam saatlerinde düzenleneceği belirtildi.

Sadr Grubu dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altına toplandığı Koordinasyon Grubu’nun Sadr destekçilerinin Irak Meclisi’ni basmasından 2 gün sonra Yeşil Bölge yakınlarında düzenlediği protesto olaysız sona erimişti. Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, ülke yargısından en geç gelecek hafta sonuna kadar meclisi feshetmesini ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih’ten erken seçim tarihini belirlemesini istemişti.