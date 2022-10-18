Irak’ta hükümet kabinesi 22 Ekim’de mecliste oylanacak

Irak’ta cumartesi günü yeni hükümet kabinesinin sunulması ve Irak Meclisi’nin güven oylaması yapması için oturum düzenlemesi bekleniyor.

Irak Meclisi, yeni hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde güvenoyu vermek için oturum düzenleyecek. Irak Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi’nin ofisinde toplanan Devlet Yönetimi Koalisyonu tarafından yapılan açıklamada, hükümeti kurma görevi verilen Muhammed Şiya Sudani’nin hükümet kabinesinin 22 Ekim Cumartesi meclise sunulması planlandığı kaydedildi. Siyasi gelişmelerin ele alındığı ve hükümet kurma sürecine hız verilmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, yeni hükümet kabinesinin meclisten güvenoyu alabilmesi için Irak Meclisi’nin de aynı gün içinde toplantıya çağırılacağı vurgulandı. Sudani tarafından kurulan hükümet kabinesinin meclisten sorunsuz olarak geçmesi bekleniyor.

Öte yandan, Sudani’nin Irak Meclisi’nden çekilen Şii din adamı Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu ile görüşmesinin de gündemde olduğu iddia edildi.

Irak’taki siyasi gerilim

Irak’ta geçtiğimiz yıl yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma konusunda siyasi taraflar arasında uzlaşma sağlanamamış, seçimlerin galibi Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu milletvekilleri geçtiğimiz haziran ayında istifa etmişti. Sadr yanlılarının daha sonra meclisi işgal etmesi ile ülkede protestolar patlak vermiş ve meclis uzun süre toplanamamıştı. Protestolar Sadr’ın 30 Ağustos’ta siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından alevlenmiş, Bağdat’taki Yeşil Bölge ve çevresinde çıkan çatışmalarda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 110 güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere 700 kişi yaralanmıştı. Bir yıl süren siyasi krizin ardından Irak meclisi tarafından Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Abdüllatif Reşit, hükümet kurma çalışmalara hızlı başlamıştı. Mecliste yapılan yemin törenin ardında Reşit, Sadr Grubu dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu’nun adayı olan Muhammed Şiya Sudani’yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.