Irak’ta havaalanı yangınları nedeniyle yetkililer görevden alındı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Uluslararası Bağdat Havaalanı’nda çıkan yangınlar nedeniyle Sivil Havacılık Kurumu Müdürü Nail Saad ve Uluslararası Bağdat Havaalanı Müdürü Ali Taki’yi görevden aldı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin basın ofisinden yapılan açıklamada, Sudani başkanlığındaki bir heyetin 2 kez yangın çıkan Uluslararası Bağdat Havaalanı’nı ziyaret ettiği belirtildi. Irak İçişleri Bakanı Abdülemir el-Şımmari ile havaalanını gezen Sudani’nin gelişmeler hakkında yetkililerden bilgi aldığı ifade edildi. Ziyaretin ardından Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Sudani’nin Sivil Havacılık Kurumu Müdürü Nail Saad ve Uluslararası Bağdat Havaalanı Müdürü Ali Taki’yi görevden aldığı kaydedildi.

Uluslararası Bağdat Havaalanı’nda Salı günü akşam saatlerinde ve bugün sabaha karşı yolcu terminallerinde yangın çıkmıştı. Maddi hasara yol açan yangınları söndürmek için onlarca itfaiye aracı müdahale etmişti. İlk yangınında 3 itfaiye görevlisi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, bugünkü yangında ise yaralanan olmadı.

Yangınların nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.