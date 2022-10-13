Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Irak Meclisinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda hiçbir aday yeterli oya ulaşamadı.

Irak’ta 329 sandalyeli mecliste cumhurbaşkanlığı seçimi için oylama yapıldı. Oylamanın ilk turunda 39 aday arasında Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) adayı mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih 99, seçime bağımsız giren Latif Reşit ise 157 oy aldı. İlk tur oylamada gerekli olan üçte iki çoğunluğa ulaşılamamasıyla cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Bugün yapılacak ikinci turda ise en çok oyu alan aday yarışı kazanacak.

Irak Meclisinde cumhurbaşkanının ilk turda seçilmesi için 220 milletvekilinin oyu gerekiyordu.