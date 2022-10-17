Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı Reşit görevine resmen başladı

Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, Bağdat’taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yemin ederek görevine resmen başladı.

Irak Meclisi tarafından 13 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen ülkenin 6. Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit yemin ederek görevine resmi olarak başladı. Bağdat’taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen törene eski Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in katılmaması dikkat çekti.

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ve meclisteki siyasi grup liderlerinin katıldığı törende konuşan Reşit, yaşanan sürecin zor bir aşama olduğunu belirterek, komşu ülkeler ile uluslararası toplumla güçlü ilişkiler kurmaya çalışacağını söyledi. Reşit konuşmasında, anayasayı korumak ve sorunları çözmek için çalışacağını kaydederek, yeni hükümetin bir an önce kurulmasını umut ettiğini dile getirdi.