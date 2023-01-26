Irak ve Fransa arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı

Fransa’ya resmi ziyaret düzenleyen Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Irak ile Fransa arasında stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Resmi ziyaret kapsamında Fransa’ya gelen Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, başkent Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Sudani sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Irak ve Fransa’da arasında stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Söz konusu anlaşmanın her iki ülke arasındaki işbirliği ufuklarını çeşitli alanlarda genişletecek yol haritası belirleyeceğini aktaran Sudani, “Irak’ın hükümet programında çizdiğimiz ve planladığımız gibi ekonomik reform ve sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmesini garanti eden ciddi ortaklıklar için arkadaşlarla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.