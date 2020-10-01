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Irak, Suriye ve Lübnan için tezkereler TBMM Başkanlığına sunuldu
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon, Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne TSK unsurlarıyla verilen destek ve misyonlara katılıma ilişkin sürelerin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Politika 01.10.2020, 12:02
2004
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon, Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) TSK unsurlarıyla verdiği destek ile Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin sürelerin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.
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