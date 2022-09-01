Irak Meclisi’nin feshedilmesi davası 7 Eylül’e ertelendi

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın meclisin feshedilmesi talebinin değerlendirileceği davayı 7 Eylül’e erteledi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın meclisin feshedilmesi yönündeki talebini değerlendirmek üzere toplandı. Mevcut siyasi durumu göz önünde bulunduran konsey, davayı 7 Eylül’e erteledi. Davanın 30 Ağustos’ta görülmesi beklenirken, başkent Bağdat’taki Yeşil Bölge’de yaşanan çatışmalar nedeniyle erteleme kararı alınmıştı. Öte yandan Sadr Grubu, meclisin feshedilmesini talep ederken, eski Başbakan Nuri Maliki’nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu, başbakan adayları Muhammed Şiya Sudani’nin mecliste seçilmesi için Cumhurbaşkanlığı seçimin yapılmasını istiyor.

Yas ilan edilmişti

Sadr’ın 30 Ağustos’ta siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından destekçileri Yeşil Bölge’ye girmiş ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı basmıştı. Irak basınında yer alan haberlerde, Yeşil Bölge ve çevresinde çıkan çatışmalarda 30 kişinin hayatını kaybettiği, 110 güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere 700 kişinin yaralandığı aktarılmıştı. Irak Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi’nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen olaylarda hayatını kaybeden protestocu ve bütün güvenlik birimi teşkilatı mensupları için mecliste 3 günlük yas ilan edildiği duyurulmuştu.