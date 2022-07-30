Irak Meclis Başkanı Halbusi’den barışçıl protesto çağrısı

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Yeşil Bölge’de bulunan meclis binasının bu sabah Sadr Grubu Lideri Muketda Sadr destekçileri tarafından basılmasının ardından, Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi protestoların barışçıl yapılması çağrısında bulundu.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Şii Lider Mukteda Sadr destekçilerinin hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye beton bariyerleri aşıp girmesiyle başlayan şiddet olayları devam ediyor. Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi yaptığı açıklamada, meclisi korumakla görevli güvenlik güçlerinin silah taşımamaları ve protestoculara zarar vermeleri gerektiğini belirterek, protestoların barışçıl yapılması çağrısında bulundu. Meclis Başkanı Halbusi ayrıca açıklamasında meclisin sağlık personellerini de göreve çağırdı.

Sabah saatlerinde Yeşil Bölge girişinde Sadr destekçileri ile güvenlik güçleri arasında çıkan şiddet olaylarında 125 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.