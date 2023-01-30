Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan Pompeo’nun kitabına tepki

Irak makamları, eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 2017’de Irak’ı ziyaret ettiği ve dönemin Başbakanı Haydar İbadi ile görüştüğüne dair yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun hatıralarını yazdığı kitap tepki topluyor. Kitapta 2017’de Irak’ı ziyaret ederek ve dönemin Başbakanı Haydar İbadi ile görüştüğünü söyleyen Pompeo’nun İbadi’den, Irak’ın, İran’dan elektrik satın almaması karşılığında ülkesinin Irak’a para desteği vereceği önerisine İbadi “Siz buradan gittikten sonra Kasım Süleymani beni görmeye gelecek, siz benim paramı alabilirsiniz ama o benim canımı alır” ifadelerine yalanlama geldi. Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pompeo’nun hatıralarını içeren kitabında 2017’de Irak’ı ziyaret ederek ve dönemin Başbakanı Haydar İbadi ile görüştüğüne dair yer alan bilgilerin asılsız olduğu vurgulandı. Açıklamada Pompeo’nun Irak’ı 2017 yılında değil 2019 yılının başında ziyaret ettiği kaydedildi.

Öte yandan, Irak eski Başbakanı Haydar İbadi başkanlığındaki “Zafer Koalisyonu”, Pompeo’nun kitabında yer alan iddiaları yalanlayarak, bunun ABD içindeki siyasi çekişmenin bir parçası olduğunu söyledi.