Irak Cumhurbaşkanı Salih’ten diyalog çağırısı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak’ın başkenti Bağdat’ta yer alan Yeşil Bölge’deki Irak Meclisi binasının Sadr Grubu destekçileri tarafından basılmasının ardından yaptığı açıklamada, bütün tarafları barışa ve diyaloğa çağırdı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yer alan Yeşil Bölge’deki Irak Meclisi binasının Sadr Grubu destekçileri tarafından basılmasının ardından ülkede gerginlik devam ediyor. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih yaptığı açıklamada, “Şu an yaşadığımız krizi atlatmak için, ülkenin güvenliğini sağlayan iç barışı destekleyen vatandaşların menfaatine dayalı ulusal ve dürüst bir diyalogun yapılması gerekiyor” dedi. Cumhurbaşkanı Salih açıklamasında, “Ülkenin durumu ve sabırlı halkımızın isteklerini yerine getirmek yolunda haksızlık ve yolsuzluğa son vermek için ciddi şekilde çalışmamız gerekiyor ve bunu yapmaktan başka seçeneğimiz yok. Birçok fedakarlığa katlanan Irak halkının, ülkede özgür bir yaşama sahip olması için bizden beklentileri var” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sadr Grubu destekçilerinin Irak Meclisi binasında başlattıkları açık oturma eylemi devam ederken, Sadr Grubu’nun hasmı Koordinasyon Grubu’na bağlı Anayasal Meşruiyeti Savunma Gösterileri Hazırlık Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede diyaloğa fırsat vermek için yapılması planlanan gösterinin ileri bir tarihe alındığı duyuruldu. Söz konusu kararın Koordinasyon Grubu yöneticileri, aşiret reisleri ve din adamlarının müdahalesi üzerine alındığı belirtilen açıklamada, “Ülkenin güvenliğinin yeniden sağlanması ve diyaloğa fırsat tanımak için gösterileri erteleme kararı alındı” ifadeleri yer aldı.