Irak, Belarus’tan 617 vatandaşını daha tahliye etti

Irak Dışişleri Bakanlığı, kaçak yollarla Avrupa ülkelerine geçmek isteyen 617 vatandaşının daha Belarus’tan tahliye edildiğini açıkladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet el-Sahhaf yaptığı yazılı açıklamada, Belarus-Polonya sınırında kalan 617 göçmenin daha Bağdat’tan Minsk’e giden Irak Havayolları Şirketi’ne ait uçak tarafından tahliye edildiğini duyurdu. Gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen Irak vatandaşlarının iadeleri için Belarus ile koordinasyon faaliyetlerinin devam ettiğini kaydeden Sözcü el-Sahhaf, vatandaşların ülkelerine gönüllü olarak dönmelerinin insani inisiyatif ve bir diplomatik isteği karşılamak olduğunu belirterek, "Bunun başarılı bir şekilde sonuçlanması çaba harcıyoruz. Bizim önceliğimiz önce çocuk ve kadınların tahliyesi" ifadelerini kullandı.