Irak, Belarus’a uçuşları durdurdu

Irak, Belarus sınırlarındaki göçmen krizi nedeniyle Belarus’a uçuşları durdurdu.

Belarus ve başta Polonya olmak üzere Litvanya ve Letonya’nın da aralarında bulunduğu Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında sınırlarda yaşanan göçmen krizinin etkisi sürüyor. Son olarak, Irak göçmen krizine karşı önlem olarak Belarus’a uçuşları durdurdu. Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet el-Sahhaf devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Belarus’a yapılan uçak seyahatlerini durdurduğunu belirterek, Belarus’un Bağdat Fahri Büyükelçisinin çalışma izninin de geçici olarak alındığını kaydetti.

Söz konusu adımların amacının Iraklıları, insan kaçakçılarından korumak olduğunu aktaran Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, Irak’ın Rusya Büyükelçiliğinin Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan Irak vatandaşlarının gönüllü olarak ülkelerine geri dönmeleri için çalıştığını vurguladı.

IKBY: “Bu yıl yaklaşık 30 bin kişi Avrupa’ya geçti”

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt bölgesel Yönetimi (IKBY) bu yıl içinde yaklaşık 30 bin kişinin Avrupa’ya göç etmek ettiğini bildirdi. IKBY Göçmenler Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılı içerisinde toplan 28 bin kişinin IKBY’yi terk ederek Avrupa ülkelerine sığınmak için göç ettiğini belirtildi.

Son birkaç ayda 4 bin kişinin Avrupa ülkelerine ulaşmak için Belarus’a gittiği kaydedilen açıklamada, bunların 803’ünün sınır dışı edildiği ve 33’nün hayatını kaybettiği vurgulandı.