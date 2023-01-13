Irak Başbakanı Sudani, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Almanya’nın başkenti Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, resmi ziyaret kapsamında Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi. Sudani, temasları kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Irak Başbakanı Sudani, Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, her iki ülke arasındaki ilişkilerin olağanüstü olduğunu dile getirerek, “Almanya, terör örgütü DEAŞ ile savaşta çok büyük destek verdi” dedi. Yeni hükümetin önceliğinin ekonomik reform olduğunu ve bu konuda ciddi adımların atıldığını kaydeden Sudani, Irak hükümetinin amacının petrol ve doğalgaz ile petrokimya sektörlerinde yatırım yapmayı sağlamak olduğunu söyledi. Görüşmede Almanya’nın yenilenebilir enerji deneyiminden istifade etmek için fikir alışverişi yapıldığını söyleyen Irak Başbakanı, "Su altyapısının iyileştirilmesinden de bahsettik, çünkü Fırat ve Dicle’deki su birkaç yıl içinde artık yeterli olmayacak" dedi.

Ülkesinin bölgedeki gerilimi düşürmek için özen göstermekte olduğunu dile getiren Sudani, bu kapsamda Almanya’nın sunduğu desteği memnuniyetle karşıladığını vurguladı.