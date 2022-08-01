Irak Başbakanı el-Kazımi’den siyasi taraflara “diyalog” çağrısı

Irak Başbakanı Musfata el-Kazımi, ülkede yaşanan siyasi krize yönelik bütün siyasi tarafları diyalog masasına oturup bir yol haritası çizmeye çağırdı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr ile İran yanlısı Koordinasyon Grubu arasında kızışan rekabete ilişkin bir bildiri yayınladı. Iraklıların kanının dökülmesini önlemek için bütün siyasi tarafları itidale ve gerilimi düşürmeye çağıran el-Kazimi, ulusal temele dayalı çözüm inisiyatifi başlatılmasını istedi. Protestocuların verdiği mesajın çok net olduğunu belirten el-Kazımi, “Sizden metanetinizi korumanızı dilerken, bütün ulusal tarafların mutabık olduğu reform projesi mekanizme arayışına başlamamızın zaman gelmiştir demek istiyorum. Ülkeyi içinde bulunduğu krizden çıkaracak milli bir proje için Irak’ta yeterince akıl ve cesaret olduğuna eminim” dedi.

Protestoculardan güvenlik güçleriyle işbirliği içerisinde bulunarak devletin kurumlarına saygı duymaya davet eden el-Kazımi, “Aynı zamanda güvenlik güçlerinden kamu ve özel malların yanı sıra resmi kurumları yasal yolları korumaya çağırıyorum” dedi.

Koordinasyon Grubu destekçileri Yeşil Bölge’ye yürümüştü

Koordinasyon Grubu’na bağlı Meşruiyeti Destekleme ve Devlet Kurumlarını Koruma Koordinasyonu Komisyonu destekçileri, yerel saatle 17.00’de Bağdat’taki asma köprü yakınlarında toplanmış ve Yeşil Bölge’ye yürümüştü. Kalabalık grup, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi aleyhine slogan atarak geldiği Yeşil Bölge’de güvenlik güçlerinin kurduğu beton bariyerlerin ilkini aşmıştı. Protestocuların Yeşil Bölge’deki ikinci bariyerleri geçmeye çalışması üzerine güvenlik güçleri tazyikli su ile müdahale etmişti. Çıkan olaylarda yaralananların olduğu bildirilmişti. Daha sonra Koordinasyon Grubu’nda yer alan Asaib Ehli Hak Hareketi Başkanı Kays el-Hazli’nin çağrısı üzerine Koordinasyon Grubu destekçileri protestolarını sona erdirmişti.

Sadr’da sokak protestolarını sona erdirdi

Sadr Grubu çağrısı üzerine Koordinasyon Grubu ile aynı saatte ülkenin birçok kentinde protesto gösterisi düzenleyen Sadr destekçileri protestolarına olaysız son vermişte. Sadr’a yakınlığıyla bilinen ve Liderin Bakanı lakabıyla tanınan Muhammed Salih el-İraki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, destekçilerinden akşam namazını kıldıktan sonra evlerine geri dönmelerini istemişti. Irak’ın güney illeri ile Musul’da Sadr Grubu destekçilerine teşekkürlerini ileten el-İraki, “Akşam namazını kıldıktan sonra evlerinize geri dönün ve sizin için meclis binasında oturma eylemi yapanlar için dua etmeyi de ihmal etmeyin” ifadelerini kullanmıştı.

Sadr destekçileri iki kez meclisi bastı

Sadr yanlıları, Sadr dışındaki tüm Şii tarafları çatısı altında toplayan ve eski Başbakan Nuri Maliki’nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz etmiş, yüzlerce Sadr Grubu destekçisi ilk olarak 27 Temmuz’da Yeşil Bölge’ye girerek meclis binasını basmıştı. Ardından Sadr destekçileri yeniden toplanmış ve 30 Temmuz’da meclis binasını basarak işgal etmişti. Sadr destekçilerinin parlamento binasındaki işgali devam ediyor.