Irak Başbakanı el-Kazımi, İran’dan Erbil saldırısına yönelik iddialarını kanıtlamasını istedi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, dün İran Devrim Muhafızları tarafından hedef alınan Erbil kentini ziyaret ederek, İran’dan İsrail üssüne dair iddialarını kanıtlamasını istedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile dün İran Devrim Muhafızları tarafından hedef alınan Erbil kentini ziyaret eden Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi açıklamalarda bulundu. İran Devrim Muhafızları tarafından hedef alınan bölgeyi inceleyen el-Kazımi, saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguladı. Saldırının şüphe üzerine yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirten el-Kazımi, İran yönetiminden hedef alınan bölgede İsrail üssü bulunduğuna dair iddialarını kanıtlamasını istedi. El-Kazımi, saldırının araştırılması için Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci başkanlığında bir heyetin oluşturulduğunu da duyurdu.

“Hedef alınan bölge bir vatandaşa ait”

El-Kazımi’ye eşlik eden Barzani ise, hedef alınan bölgenin Erbilli bir vatandaşa ait olduğunu belirterek, IKBY ve Irak’ın taraf olmadıkları uluslararası çekişme alanına dönüşmesinden üzüntü duyduğunu söyledi. İran Devrim Muhafızları tarafından vurulan bölgenin araştırılması için uluslararası bir heyetin teşkil edilmesini istediğini aktaran Barzani, bölge hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

“İran, İsrail üssünü hedef aldı”

Saldırı sonrası ilk kez açıklamada bulunan İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi ise, İran Devrim Muhafızlarının gerçekleştirdiği saldırının hedefinin Irak’ın egemenliğini değil, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad’a ait üs olduğunu kaydetti. Irak hükümetinden İsrail’in bölgedeki saldırgan hamlelerine son vermesini isteyen Mescidi, ABD’yi İran’ın güvenliğine karşı eylemlerini gerçekleştirmek için IKBY’de İsrail için üs kurmakla suçlayarak, bu konuda daha önce IKBY yetkililerini uyardıklarını belirtti.