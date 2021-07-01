Irak Başbakanı el-Kazımi, AP Başkanı Sassoli ile bir araya geldi

Belçika’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ile bir araya geldi.

Belçika’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Brüksel’de Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ile bir araya geldi. Terör örgütü DEAŞ’tan geri alınan bölgelerin imarı ve istikrarın sağlanması için Avrupa Birliği’nden (AB) destek isteyen el-Kazımi, hükümetinin başlattığı ekonomik reformları sürdüreceğini ve yabancı yatırımcıları çekmek için uygun ortam hazırlayacağını aktardı.

Irak’ın bölgesel barışın sağlanması için önemli bir rol oynadığını belirten el-Kazımi, DEAŞ’ın işlediği katliamlar ve kayıplar konusunda dünya desteğini alabilmek için AB’den destek beklediğini ifade etti.

Sassoli ise, AP’nin Irak hükümetinin ekonomik reform çalışmaları ile güvenlik ve huzurun sağlanması için attığı bütün adımları destekleyeceğini vurguladı.

El-Kazımi, İtalya’ya geçti

Belçika’daki temaslarını tamamlayan el -Kazımi, dün başlayan Avrupa turunun 2. Durağı olan İtalya’ya geçti. El-Kazımi’nin Vatikan’da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile görüşmesi bekleniyor.