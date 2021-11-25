Interpol’ün yeni başkanı Birleşik Arap Emirlikleri’nden Ahmed Nasser Al Raisi oldu

Interpol’ün yeni genel başkan, başkan yardımcıları ve delegelerin seçimi yapıldı. Interpol’un yeni başkanı Birleşik Arap Emirlikleri’nden Ahmed Nasser Al Raisi oldu.

25 Kasım Perşembe günü Haliç Kongre Merkezi’nde başlayan Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı’nın 3. gününde yeni genel başkan ve icra kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Oylama sonucu Birleşik Arap Emirlikleri’nden Ahmed Nasser Al Raisi, üye ülkeler tarafından kullanılan oyların yüzde 68,9’unu alarak Interpol’ün yeni başkanı seçildi. Interpol’ün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Al Raisi’nin 4 yıl boyunca başkanlık görevini yapacağı duyuruldu. Başkan yardımcılık seçimleri sonucunda, Nijerya’dan Garba Baba Afrika Kıtası Başkan Yardımcılığı, Brezilya’dan Valdecy Urquiza ise Amerika Kıtası Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Delegeler arasında Türkiye’den Selçuk Sevgel var

Genel kurulun üçüncü gününde gerçekleştirilen oylamalarla, Sudan’dan Khaled Mahdi Ibrahim Elemam ve Kenya’dan George Maingi Kinoti Afrika Kıtası, Arjantin’den Juan Carlos Hernandez ve Amerika Birleşik Devletleri’nden Micheal A. Hughes Amerika Kıtası, Çin’den Binchen Hu ve Hindistan’dan Praveen Sinha Asya Kıtası, Türkiye’den Selçuk Sevgel, İngiltere’den Will Kerr ve İspanya’dan Maria Alicia Malo Sanchez ise Avrupa Kıtası delegeleri olarak belirlendi.