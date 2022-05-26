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İnternet medyası ve sosyal medyaya yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis’e sunuldu

İnternet medyası ve sosyal medyaya yönelik yeni yaptırımları da içeren kanun teklifini AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzalarıyla TBMM Başkanlığına sundu.

Politika 26.05.2022, 21:16 26.05.2022, 21:23
İnternet medyası ve sosyal medyaya yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis’e sunuldu

Dezenformasyonla mücadeleye ilişkin düzenlemeleri de içeren yasa teklifi AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzalarıyla TBMM Başkanlığına sundu. Buna göre; yanıltıcı haber yayanlara ilk kez yaptırım gelecek, gerçek hayatta suç olan internette de suç olacak. Ayrıca internet siteleri de ilanlardan faydalanabilecek.

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