banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Alkollü içkilere yüzde 43 zam geldi!
Alkollü içkilere yüzde 43 zam geldi!
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu açıklaması
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu açıklaması
Edin Visca Trabzonspor'da!
Edin Visca Trabzonspor'da!
Piyasalarda son duru ne?
Piyasalarda son duru ne?

İngiltere’ye gelen yolcular için PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

İngiltere’de hükümet, ülkeye gelen yolcular için uçuş öncesinde ve İngiltere’deki 2. günlerinde yapmaları gereken PCR testi zorunluluğunu kaldırdı. Salgında son 24 saatte 334 kişinin hayatını kaybetmesiyle 2 Mart’tan bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısı kayda geçti.

Politika 05.01.2022, 21:08
İngiltere’ye gelen yolcular için PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

İngiltere’de hükümet, ülkeye gelen yolcular için uçuş öncesinde ve İngiltere’deki 2. günlerinde yapmaları gereken PCR testi zorunluluğunu kaldırdı. Salgında son 24 saatte 334 kişinin hayatını kaybetmesiyle 2 Mart’tan bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısı kayda geçti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada korona virüs salgınına yönelik güncellenen kuralları açıkladı. Başbakan Johnson, İngiltere’ye gelen yolcuların seyahat öncesinde ve ülkeye varışlarının 2. gününde yaptırması zorunlu olan PCR testi kuralının kaldırıldığını duyurdu. Johnson, uygulamanın 7 Ocak Cuma günü yerel saatle 04.00’ten itibaren geçerli olacağını söyledi. İngiltere’ye gelenlerin artık negatif bir PCR testi alana kadar kendilerini izole etmeleri gerekmeyeceğini söyleyen Johnson, "İngiltere’de Cuma günü sabah saat 04.00’ten itibaren birçoğu denizaşırı bir ülkede karantinada kalma ve önemli miktarda ekstra masrafa maruz kalma korkusuyla seyahat etmekten caydıran varış öncesi testini rafa kaldıracağımızı söyleyebilirim" dedi.

İngiltere’ye gelenler varıştan sonra en geç 2. günde hızlı sonuç veren yanal akış testi yaptıracak

İngiltere’ye varan yolcuların zorunlu PCR testleri yerine varıştan sonra en geç 2. günde hızlı sonuç veren yanal akış testleri yaptırmaları gerektiğini söyleyen Johnson, yanal akış testinin pozitif olduğu durumlarda PCR testi yaptırılması gerektiğini ifade etti.

B Planı en az 3 hafta yürürlükte kalacak

Johnson, İngiltere’nin Avrupa’daki en büyük test programına sahip olduğunu söylerken, Omicron dalgasının "büyük boyutu" nedeniyle hükümetin test kapasitesini "en çok ihtiyaç duyanlara ulaşmasını" sağlamak için adımlar atması gerektiğini dile getirdi. Johnson, İngiltere’nin Covid-19’un yayılmasını engellemede B Planı önlemlerine bağlı kalması gerektiğini söyleyerek 26 Ocak’ta verilerin tekrar gözden geçirilmesine kadar 3 hafta boyunca B planının yürürlükte kalacağını vurguladı. Johnson B Planı kuralları gereğince insanların mümkünse evden çalışmaya devam etmeleri, toplu taşıma araçlarında ve ayrıca çoğu halka açık kapalı mekanlarda yüzlerini kapatmaları gerektiğini söyledi.

"Omicron, Birleşik Krallık’ta baskın bir mutasyon"

Johnson’ın duyurusunun ardından Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "İngiltere’ye gelen yolcular için geçen yıl sınırlara koyduğumuz geçici test önlemlerini kaldırıyoruz. Omicron, Birleşik Krallık’ta baskın bir mutasyon. Bu önlemler Omicron mutasyonunu yavaşlatmak için artık orantılı değil" ifadelerini kullandı.

2 Mart’tan bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısı

İngiltere’de Covid-19’a ilişkin açıklanan resmi verilere göre son 24 saatte 194 bin 746 vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 13 milyon 835 bin 334’e yükseldi. Son 24 saatte 334 kişi hayatını kaybederken, 2 Mart’tan bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısı kayda geçti. Toplam can kaybı ise 149 bin 284’e ulaştı.

Son 24 saatte 222 bin 824 kişiye Covid-19 aşısının güçlendirici dozunun (3. doz) uygulanmasıyla ülkede 12 yaşta üzeri nüfusun yüzde 60.1’i 3. doz aşısını yaptırmış oldu. Son 24 saatte 49 bin 887 kişiye ise aşının 2. dozu, 24 bin 866 kişiye de aşının ilk dozu uygulandı.

Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8