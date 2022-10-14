İngiltere’nin yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt oldu

İngiltere’de görevden alınan Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng’ın yerine eski Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt getirildi.

İngiltere’de uyguladığı ekonomi politikaları nedeniyle eleştirilen Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng bugün İngiltere Başbakanı Liz Truss tarafından görevden alındı. Kwarteng’in görevden alınmasından kısa bir süre sonra yerine eski Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın atandığı açıkladı. Hunt, böylece ülkede bu yıl göreve gelen dördüncü maliye bakanı oldu.

Eski Başbakan Boris Johnson’un istifa etmesinin ardından başlayan Muhafazakar Parti’deki liderlik yarışına Hunt da katılmış, ancak daha sonra milletvekillerinden yeterli desteği alamamıştı.

Vergi krizi

İngiltere’de hükümet, en yüksek gelir grubundan alınan yüzde 45’lik vergi oranını yüzde 40’a düşüren maddeyi içeren bütçe düzenlemesi teklif etmişti. Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng’ın bu açıklamasıyla sterlinin rekor seviyelere düşmesi ve tepkilerin ardından hükümet geri adım atmıştı. Kwarteng, bütçe düzenlemesi içerisinde yer alan yüksek gelirlilerden alınacak vergi oranının yüzde 45’ten 40’a düşürülmesi maddesinin geri çekildiğini açıklamıştı.

İngiliz basınına konuşan Maliye Bakanı, bu kararın bakan olarak güvenilirliğine etkisine yönelik soruya, "Yüzde 100 büyüme planına odaklandık. 12 yıldır parlamentodayım, hükümetin insanları dinleyerek fikrini değiştirmeye karar verdiği pek çok politika oldu” yanıtını vermişti. Geri adım atılmasına yönelik kararı Başbakan Liz Truss ile birlikte verdiklerini dile getiren Kwarteng, istifa sorularını ise "hiç düşünmediğini" söyleyerek yanıtlamıştı.