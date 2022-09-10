İngiltere’nin yeni hükümdarı 3. Charles, resmen Kral ilan edildi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ölümünden sonra tahtın varisi olan Kral 3. Charles, Saint James Sarayı’nda düzenlenen törenle resmen Kral ilan edildi.

İngiltere’nin yeni hükümdarı Kral 3. Charles, Saint James Sarayı’ndaki Katılım Konseyi töreninde resmen Kral ilan edildi. Yerel saatle 10.00’da başlayan törende, eşi Konsort Kraliçe Kraliçe Camilla, Galler Prensi William, İngiltere Başbakan Liz Truss ve kabinesinden oluşan Katılım Konseyi, Kral Charles’ın resmi olarak Kral ilan edildiği bildiriyi imzaladı. Törende eski İngiltere Başbakanları Boris Johnson, Theresa May, Tony Blair de dahil olmak üzere Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, İşçi Partisi Başkanı Keir Starmer gibi üst düzey siyasetçiler yer aldı.

Avam Kamarası Başkanı Penny Mordaunt, Konseyin açılışını yaparken, "Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth’in 8 Eylül 2022 Perşembe günü Balmoral Kalesi’nde vefat ettiğini bildirmek benim görevimdir. Şimdi Konseyin katibi ve kıdemli heyetimizle beraber Kralı bilgilendirecek ve onu bekleyeceğiz" dedi.

Konsey katibi tarafından yapılan duyuruda, "Lord III. Charles, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık’ın diğer toprakları ve Commonwealth’in hükümdarı olarak size tüm inanç ve itaatimizi kabul ediyoruz. Tanrı Kral’ı korusun" dedi. Daha sonra Konsort Kraliçe Camilla, Galler Prensi William, Başbakan Liz Truss ve kabinesi ve konsey üyeleri tarafından Kral Charles’ın resmi olarak Kral ilan edildiği bildiri imzalandı.

Daha sonra Kral 3. Charles, Kral olarak yemin konuşmasını yaparak, bildiriyi imzaladı. Kral Charles yaptığı konuşmada, "Sevgili annem Kraliçe’nin ölümüyle tüm ulusun ne kadar derinden üzüntü duyduğunu biliyordum. Bu kadar çok kişinin gösterdiği sempati, sevgi ve destek benim için en büyük teselli. Annem ömür boyu sevgi ve özverili hizmetin bir örneğiydi. Annemin saltanatı süresi bakımından eşsizdi. Onun büyük mirasının ve bu sorumlulukları üstlenirken bana verilen görev ve ağır sorumluluklarının derinden farkındayım. Kraliçe’nin ilham verici örneğini takip etmeye çalışacağım. Hayatımın geri kalanını bana adandığını bildiğim ağır görevi yerine getirirken, Yüce Tanrı’nın hidayetini ve yardımını diliyorum. Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallık’ın tüm topraklarının kilit savunucusu olarak seçildim. Sadakatle söz veriyor ve yemin ediyorum, gerçek Protestan dinini koruyacağım" dedi.

Kral 3. Charles’ın resmen Kral olarak ilan edildiği bildirinin Saint James Sarayı’ndaki balkondan halka okunması bekleniyor. Ayrıca bildiri okunurken, Londra’daki Hyde Park’taki Kraliyet Atlı Topçuları Birliği tarafından 41 adet silah ateşlenecek. Bildiriler yarın öğle saatlerinde İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler’de de okunacak.

Kral 3. Charles, Kraliçe II. Elizabeth’in Perşembe günü hayatını kaybetmesiyle İngiltere monarşisinin yeni Kralı olarak görevine devam edeceği duyurulmuştu. Charles Cuma günü Kral olarak ilk kez ulusa sesleniş konuşmasını yapmıştı. Kral Charles, annesi Kraliçe Elizabeth gibi "sadakat, saygı ve sevgi" ile hizmet etme sözü vermişti.