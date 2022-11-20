İngiltere’den Ukrayna’ya 50 milyon sterlin destek

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, Ukrayna’ya 50 milyon sterlinlik yardım sözü verdi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, göreve başlamasının ardından ilk kez geldiği Ukrayna’da İngiltere’nin sağladığı destekleri artırma sözü verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile dün başkent Kiev’de görüşen Sunak, "Ukrayna ve İngiltere, savaşın ilk gününden beri en güçlü iki müttefik oldu" dedi. İngiltere’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik eğitimlerini artıracağını ve özel destek sunmak için uzman ordu, sağlık ve teknik ekip göndereceğini söyleyen Sunak, 50 milyon sterlinlik savunma yardımı yapılacağı sözünü de verdi.

"Ukrayna’nın yanında yer almaya devam edeceğiz"

Rusya’nın sivil noktaları hedef aldığını da ifade eden Sunak, "İngiltere’nin en başından beri Ukrayna’nın yanında olmasından gurur duyuyorum. Bugün, İngiltere ve müttefiklerimizin bu barbarca savaşı sona erdirmek için Ukrayna’nın yanında yer almaya devam edeceğini söylemek için buradayım. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri karadaki Rus kuvvetlerini püskürtmeyi başarırken, siviller ise hava saldırılarıyla acımasızca bombalanıyor. Bugün uçaksavarlar, radar sistemleri ve insansız hava araçları da dahil yeni bir hava savunma sistemi ile insani desteği artırıyoruz" açıklamasında bulundu.