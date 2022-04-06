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İngiltere’den Rusya’ya yeni yaptırımlar

İngiltere, Rusya’nın en büyük bankası SberBank’ın ile Credit Bank of Moscow’un tüm varlıklarını dondurarak, İngiltere’den Rusya’ya yapılan tüm yeni dış yatırımların sona erdirdi.

Politika 06.04.2022, 23:07
İngiltere’den Rusya’ya yeni yaptırımlar

İngiltere, Rusya’nın en büyük bankası SberBank’ın ile Credit Bank of Moscow’un tüm varlıklarını dondurarak, İngiltere’den Rusya’ya yapılan tüm yeni dış yatırımların sona erdirdi.

ABD’nin ardından İngiltere’de Rusya’ya yönelik yaptırımları artırdı. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın en büyük bankası SberBank’ın tüm varlıklarının dondurulduğu ve İngiltere’den Rusya’ya yapılan tüm yeni dış yatırımların sona erdiği belirtildi. Açıklamada, 2022 yılı sonuna kadar tüm Rus kömür ve petrol ithalatının sona ereceğini aktarıldı.

İngiltere’nin oligarklara ve kilit stratejik sektörlere karşı harekete geçeceğini de aktarılan açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın yarın yapılacak olan G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda meslektaşlarına yeni yaptırım dalgaları üzerindeki ivmeyi sürdürmeye çağıracağı belirtildi.

SberBank ve Credit Bank of Moscow’un varlıklarının dondurulduğu ifade edilen açıklamada, SberBank’ın Rusya’nın en büyük bankası olduğu ve bu yaptırım kararının ABD ile koordineli olarak alındığı ifade edildi.

İngiltere’den Rusya’ya yapılan tüm yeni dış yatırımların sona erdiğini belirtilen açıklamada, 2020’de İngiltere’nin Rusya’daki yatırım miktarının 11 milyar poundun üzerinde olduğu ve bunun Rus ekonomisine başka bir büyük darbe olacağı aktarıldı.

İngiltere’nin bu yılın sonuna kadar Rus kömür ve petrolüne olan tüm bağımlılığını sona erdireceği belirtilen açıklamada, bunun ardından ise İngiltere’nin mümkün olan en kısa sürede Rusya’dan gaz ithalatını sona erdireceği ifade edildi.

Gelecek haftadan itibaren, önemli petrol arıtma ekipmanı ve katalizörlerinin ihracatının da yasaklanacağı aktarılan açıklamada, bunun Rusya’nın petrol üretme ve ihraç etme kabiliyetini azaltacağı ve sadece endüstrinin finansmanını değil bir bütün olarak yeteneklerini de hedef aldığı ifade edildi.

Rusya için önemli bir gelir kaynağı olan demir-çelik ürünleri ithalatını da yasaklayan İngiltere, 8 oligarkı daha yaptırım listesine ekledi.

Yaptırım listesine alınan oligarkların, Rus hükümeti için hayati stratejik öneme sahip gübre şirketi Acron’un en büyük hissedarı olan Viatcheslav (Moshe) Kantor, Vladimir Putin’in bilinen yakın arkadaşı ve gübre üreten hayati bir stratejik şirket olan PhosAgro’nun kurucusu Andrey Guryev, Rus ordusu da dahil olmak üzere kamyon ve otobüs üreticisi Kamaz’ın Direktörü Sergey Kogogin, İngiltere’nin de yaptırım uyguladığı dünyanın en büyük elmas üreticisi Alrosa’nın Başkanı Sergey Sergeyevich Ivanov, Rusya’nın önde gelen doğal gaz üreticisi Novatek’in kurucusu ve CEO’su Leonid Mikhelson, Rusya’nın üçüncü büyük bankası Gazprombank’ın CEO’su Andrey Akimov, Rusya’nın en büyük üçüncü ve çoğunluğu devlete ait petrol üreticisi GazpromNeft’in CEO’su Aleksander Dyukov ve Rusya’nın en büyük doğalgaz boru hattı üreticisi SGM’nin sahibinin oğlu Boris Borisovich Rotenberg olduğu ifade edildi.

“Ukrayna galip gelene kadar dinlenmeyeceğiz”

Truss ise yaptırımlar hakkında yaptığı açıklamada, “Bugün, Putin’in korkunç savaşını şimdiye kadarki en sert yaptırımlarımızdan bazılarıyla sona erdirmek için kampanyamızı hızlandırıyoruz. Son önlem dalgamız, İngiltere’nin Rus enerjisi ithalatına son verecek ve Putin’in savaş makinesini yok ederek daha fazla kişi ve işletmeye yaptırım uygulayacak. Ukrayna galip gelene kadar dinlenmeyeceğiz” dedi.

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