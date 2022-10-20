İngiltere’den İran’a yaptırım: “İran, İHA tedarik ederek aktif olarak savaşı tırmandırıyor”

İngiltere, Rusya’ya insansız hava aracı (İHA) tedarik ettiği gerekçesiyle İran’a yaptırım uyguladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’ya İHA tedarik etmesi nedeniyle 3 İranlı üst düzey askere ve bir savunma üreticisi işletmeye yaptırım uyguladığı aktarıldı. İranlı üst düzey askerler arasında Tümgeneral Mohammad Hossein Bagheri, Tuğgeneral Seyed Hojjatollah Qureishi ve Tuğgeneral Saeed Aghajani’nin yer aldığı belirtilen açıklamada, İHA üreticisi olan Shahed Aviation Industries’in de yaptırımlara dahil olduğu ifade edildi. Söz konusu İranlı yetkililerin mal varlıklarının doldurulacağı ve seyahat yasağına tabi tutulacakları belirtildi.

“Hem Rusya hem de İran, BM Güvenlik Konseyi Kararını ihlal ediyor”

Açıklamada, "Rusya, Ukraynalıları enerji, ısınma ve su kaynaklarını kesmek amacıyla Kiev’de ve Ukrayna genelinde hem sivil hedeflere hem de kritik altyapıya saldırmak için insansız hava araçlarını kullanıyor. İran, bu insansız hava araçlarını tedarik ederek aktif olarak savaşı tırmandırıyor. İran, Rusya’nın Ukrayna vatandaşlarına yönelik iğrenç saldırılarından faydalanıyor ve halkın acılarına ve kritik altyapının yıkımına katkıda bulunuyor. Hem Rusya hem de İran, bu silahların İran’dan transferini kontrol eden BM Güvenlik Konseyi Kararını da ihlal ediyor" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İran’ın ve Rusya’nın eyleminin, belirli maddelerin İran’dan başka bir ülkeye veya başka bir ülkeden İran’a transferinin Güvenlik Konseyi’nden onay alınmasını gerektiren BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı Kararını ihlal ettiğini belirtti.

"Bu korkakça dron saldırıları bir çaresizlik eylemidir”

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ise yaptığı açıklamada, "İran’ın Putin’in Ukrayna’ya karşı acımasız ve yasadışı savaşına verdiği destek içler acısıdır. Bu, İran’ın küresel güvenlikteki istikrarsızlaştırıcı rolünün açık kanıtıdır" ifadelerini kullanarak, "Bu korkakça dron saldırıları bir çaresizlik eylemidir. Bu kişiler ve bir üretici, bu saldırıları mümkün kılarak Ukrayna halkına inanılmaz acılar yaşattı. Yaptıklarının hesabını vermelerini sağlayacağız" dedi.