İngiltere’den 4 Rus oligarka daha yaptırım

İngiltere hükümeti, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını finanse ettiği belirtilen 4 Rus oligarkı daha yaptırım listesine ekledi.

İngiltere hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya yönelik savaşını finanse ettiği belirtilen 4 Rus oligarkı daha yaptırım listesine ekledi. Putin’in askeri çabalarını desteklemek için Rus endüstrilerini kullandığı belirtilen 4 Rus oligark arasında, çelik üreticisi Evraz’ın eski yöneticileri Alexander Grigoryevich Abramov ve Alexander Vladimirovich Frolov, Rus inşaat şirketi OAO Tatavtodor’un Yöneticisi Airat Mintimerovich Shaimiev ile AO TAIF Şirketler Grubu`nun Yöneticisi Albert Kashafovic Shigabutdinov`un yer aldığı bildirildi. İngiltere hükümeti, 4 oligarkın tüm varlıklarının dondurulduğunu ve seyahat yasaklarına tabi olduklarını aktardı.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly yaptığı açıklamada, "Putin, Ukrayna’yı yasadışı işgalini körüklemek için seçkinlerden oluşan çevresine güvenmeye devam ediyor. Bugün Putin’e güvenen ve karşılığında onun savaş makinesini finanse eden 4 oligarka yönelik yaptırımları onaylıyoruz. Bu kişileri hedef alarak Putin üzerindeki ekonomik baskıyı artırıyoruz. Ukrayna galip gelene kadar bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

İngiltere hükümeti, Ukrayna’daki savaşın başından bu yana küresel net değeri 140 milyar sterlinin üzerinde olan 120’den fazla oligarka yaptırım uyguladı. İngiltere toplamda bin 200’den fazla kişi ve 120’den fazla kuruluşa yaptırım uyguladı.