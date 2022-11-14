İngiltere’den 24 İranlı yetkiliye yaptırım

İngiltere, aralarında İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Issa Zarepour’un da bulunduğu 24 İranlı yetkili için yaptırım kararı aldı.

İngiltere, İran’daki protestolarda meydana gelen insan hakları ihlalleri nedeniyle İranlı yetkililere karşı uygulanan yaptırım listesini genişletti. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırım listesine aralarında İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Issa Zarepour’un da bulunduğu 24 İranlı yetkili daha eklendi. Açıklamada, "İran rejimindeki ağır insan hakları ihlallerinden sorumlu yetkililere" yaptırım uygulandığı belirtilerek, yaptırım listesindeki kişilerin İngiltere’ye seyahat etmesinin engelleneceği ve İngiltere’de tutulan varlıklarının dondurulacağı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, "İngiltere ve uluslararası ortaklar, İran’daki protestoların şiddetle bastırılmasına öncülük eden İranlı yetkililere koordineli yaptırımlar uyguluyor" denildi.

“Ortaklarımızla birlikte İran rejimine açık bir mesaj gönderdik”

Dışişleri Bakanı James Cleverly ise yaptığı açıklamada, "Bu yaptırımlar, ağır insan hakları ihlallerinden sorumlu olan İran rejimi içindeki yetkilileri hedef alıyor. Ortaklarımızla birlikte İran rejimine açık bir mesaj gönderdik, protestolara yönelik şiddetli baskı durdurulmalı ve ifade özgürlüğüne saygı gösterilmelidir" ifadelerini kullandı. Cleverly, İran rejiminin dış aktörleri suçlamayı bırakıp halklarının sesini dinlemeye başlaması gerektiğini belirtti.

İran’ın başkenti Tahran da dahil olmak üzere Sistan ve Belucistan ve Kürdistan eyaletindeki yetkililer yaptırımlara tabi tutuldu. Yaptırım listesine eklenen 24 yetkili arasında Sistan ve Belucistan eyaletindeki kolluk kuvvetlerinin eski Şefi Ahmed Taheri, Sistan ve Belucistan eyaletindeki Zahedan Kolluk Kuvvetleri eski Şefi Mahmud Saadati, Chahharmahal ve Baktşari eyaletlerindeki Kolluk Kuvvetleri Komutanı Manouchehr Amanollahi, Tahran Kolluk Kuvvetleri Komutanı Hossein Rahimi, Kürdistan Eyaleti Kolluk Kuvvetleri Komutanı Ali Azadi, Divandarreh’deki Kolluk Kuvvetleri Komutanı Abbas Abdi Saqqez’deki, Emniyet Gücü Şefi Sayd Ali Safari, Sanandaj’daki Kolluk Kuvvetleri Komutanı Ali-Reza Moradi, Mazandaran Eyaleti Kolluk Kuvvetleri Şefi Morteza Mirzai, Batı Azerbaycan Eyaleti Kolluk Kuvvetleri Komutanı Rahim Jahanbakhsh, Urmiye’deki Kolluk Kuvvetleri Komutanı Hassan Sheikhnejad, Gilan Vilayeti Kolluk Kuvvetleri Komutanı Azizollah Maleki Elbruz Eyaleti Emniyet Gücü Komutanı Abbas Ali Mohammadian, İslam Devrim Muhafızları Kolordusu’nun (IRGC) Sistan ve Belucistan eyaletinde seferberlik koordinatör yardımcısı Hossein Maroufi, Sistan ve Belucistan eyaletindeki İslam Devrim Muhafızları Birliği (IRGC) Salman Kolordusu Komutanı Ahmed Şefahi, İslam Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) Kıdemli Komutanı Sardar Seyed Sadegh Hosseini, Bijar’daki Basij Komutanı Hossein Rajabpour, Sanandaj’daki Basij Komutanı Morteza Aghaei, İslam Devrim Muhafızları Kolordusu’nun (IRGC) Erdebil eyaletindeki kıdemli komutanı Sardar Gholamhossein Mohammadi Asl, Tahran’daki İslam Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) Kıdemli Komutanı Hasan Hassanzadeh, Sistan ve Belucistan Eyalet Valisi Hossein Modarres Khiabani, Eyalet Valisi Esmaeil Zarei Kusha, Siber Polis Şefi Vahid Mohammad Naser Majid yer aldı.

İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği, İran’da 13 Eylül’de polis tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümünün ardından ülke çapında gerçekleşen protestoları şiddetle engellemeye çalışan yetkililere geniş çapta yaptırım uyguladı. Amini’nin ölümü ülke çapında protestolara yol açarken, İran hükümeti protestolara şiddetli bir baskıyla karşılık vererek insan hakları ihlallerine yol açmıştı.