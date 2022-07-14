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İngiltere’deki Avam Kamarası’nda 2 milletvekili kovuldu

İngiltere’nin Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, İskoç Partisi Alba’ya mensup 2 milletvekiline, talimatlarına uymayı reddettikleri için salonu terk etmelerini söyledi.

Politika 14.07.2022, 12:42
İngiltere’deki Avam Kamarası’nda 2 milletvekili kovuldu

İngiltere’nin Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, İskoç Partisi Alba’ya mensup 2 milletvekiline, talimatlarına uymayı reddettikleri için salonu terk etmelerini söyledi.

İngiltere’nin Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın açıklamalarından önce 2 milletvekilini kovdu. Hoyle konuşmasında İskoç Partisi Alba’ya mensup milletvekillerine hitaben, "Neale Hanvey, sana ve Kenny MacAskill’e bu odayı terk etmenizi emrediyorum" dedi.

Başbakan Johnson ise Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada, “Görevimi kendi kararımla bırakmıyorum doğru ama liderliğimle gurur duyuyorum. Yakında buradan başım dik ayrılacağım” ifadelerini kullandı.

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