İngiltere’de yeni Muhafazakar Parti lideri ve başbakanlık seçimlerinde aday sayısı 4’e düştü

İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin yeni liderini ve başbakanı belirlemek için yapılan oylamada 4 aday kaldı. Bugün yapılan oylamada, 115 ile en yüksek oyu eski Maliye Bakanı Rishi Sunak aldı.

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’nin yeni liderini ve ülkenin başbakanı belirlemek için yapılan oylamada bugün aday sayısı 4’e düştü. Muhafazakar Parti’nin 1922 Komitesi Başkanı Graham Brady, yeni parti lideri ve başbakan seçimi için yapılan oylamada, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın 115, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt’un 82, Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın 71, eski İskan ve Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch’un 58 oy alarak bir sonraki tura yükseldiğini belirterek, Milletvekili Tom Tugenhadt’ın 31 oy alarak seçim yarışından elendiğini açıkladı.

En güçlü aday Rishi Sunak

12 Temmuz’da adaylık başvurularının alınmasıyla başlayan seçim sürecinde bugün yapılan oylamayla birlikte eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 3 kez art arda en yüksek oyu aldı. Sunak, geçen hafta çarşamba günü yapılan oylamada 88 oy, perşembe günü 101 oy ve bugün 115 oy ile Muhafazakar Parti’nin yeni lideri ve ülkenin başbakanı olma yolunda ilerliyor.

Öte yandan bugün yapılan oylamada 31 oy alarak elenen Muhafazakar Parti Milletvekili Tom Tugenhadt, sonuçların açıklanması sonrası yaptığı açıklamada, “Güveni yeniden inşa etmeliyiz. Bunu yapamazsak partimizin sonu olur” dedi. Tugendhat, elenmesiyle beraber kendisi ve destekçilerinin seçimin ilerleyen sürecinde hangi adayı desteklemeye karar verdiğini ise açıklamadı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kendisine yöneltilen istifa baskılarının ardından 7 Temmuz Perşembe günü istifa etmişti. Johnson’ın istifasıyla başlayan yeni liderlik seçimlerinin 5 Eylül’e kadar sona ermesi planlanıyor. Johnson, 5 Eylül’de yeni lider göreve başlayana kadar başbakanlık ve parti liderliği görevlerine devam edecek.

Hükümet için güven oylaması yapılacak

İngiltere’de yerel saatle 22.00’de milletvekilleri hükümet için güven oylaması yapacak. Oylama sonucuna göre hükümetin kaybetmesi durumunda genel seçimin yapılması gerekebileceği ifade edildi.

Hükümete yönelik güven oylaması, muhalefetteki İşçi Partisi’nin Boris Johnson’ın görevlerini hemen bırakması gerektiğine yönelik baskılarının ardından alındı.