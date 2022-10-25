İngiltere’de yeni kabine belli oldu

İngiltere’nin yeni Başbakanı Rishi Sunak, hükümetin yeni kabinesini belirledi.

İngiltere’nin yeni Başbakanı Rishi Sunak, İngiltere Kralı 3. Charles tarafından resmi olarak Başbakan olarak atandıktan sonra yeni kabinesini belirledi. Başbakan Sunak, eski Başbakan Boris Johnson döneminde Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı olarak görev yapan Dominic Raab’ı yeniden Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı olarak atadı.

Eski Başbakan Truss dönemindeki Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Dışişleri Bakanı James Cleverly, Savunma Bakanı Ben Wallace, Kuzey İrlanda Bakanı Chris Heaton, Kültür Bakanı Nichelle Donelan, Uluslararası Ticaret Bakanı Kemi Badenoch, İskoçya Bakanı Alister Jack, Güvenlik Bakanı Tom Tugendhat, Avam Kamarası Başkanı Penny Mordaunt ve Lordlar Kamarası Başkanı Lord True’nun görevlerinde değişiklik yapılmadı.

İstifa eden Braverman, yeniden İçişleri Bakanı oldu

Truss döneminde İçişleri Bakanı olarak atanan ancak geçen hafta çarşamba günü istifa eden İçişleri Bakanı Suella Braverman ise yeniden İçişleri Bakanı olarak atandı.

Sunak’ın yaptığı yeni atamalar ile Ulaştırma Bakanı Mark Harper, İskan Bakanı Michael Gove, İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Grant Shapps, Eğitim Bakanı Gillian Keegan, Çalışma ve Emeklilik Bakanı Mel Stride, Çevre Bakanı Therese Coffey, Sağlık Bakanı Steve Barclay, Galler Bakanı David Davies, Göçmenlik Bakanı Robert Jenrick, Kabine Ofisi Bakanı Jeremy Quin ve Hazine Bakanı John Glen oldu. Truss döneminde Eşitlik Bakanı olan Nadhim Zahawi Muhafazakar Parti Başkanlığına, Victoria Prentis ise Başsavcı olarak atandı.

Yeni kabinede, Johnny Mercer Gaziler Bakanı, Gavin Williamson Kabine Bakanı, Andrew Mitchell Kalkınma Bakanı, Simon Hart Hazine Parlamento Sekreteri, Oliver Dowden ise Lancaster Dükalığı’nın Maliye Bakanı olarak görev alacak.

Bazı bakanlar istifa etti

Sunak’ın resmi olarak Başbakan olarak atanmasının ardından bazı bakanlar ise istifa etti. Görevinden istifa eden Bakanlar arasında, İş Bakanı Jacob Rees-Mogg, Adalet Bakanı Brandon Lewis, Çevre Bakanı Ranil Jayawardena, İskan Bakanı Simon Clarke, İş ve Emeklilik Bakanı Chloe Smith, Galler Bakanı Robert Buckland ve Eğitim Sekreteri Kit Malthouse yer aldı.

"Ekonomik istikrarı sağlayacağım"

Başkent Londra’daki Downing Street’te bulunan Başbakanlık Ofisi önünde başbakan olarak ilk konuşmasını yapan Sunak, "Şu anda ülkemiz derin bir ekonomik krizle karşı karşıya. Covid-19’un etkileri hala devam ediyor. Putin’in Ukrayna’daki savaşı, dünya çapında enerji piyasalarını ve tedarik zincirlerini istikrarsızlaştırdı. Ancak Başbakan olarak ekonomik istikrarı ve güveni bu hükümetin gündeminin merkezine koyacağım. Ülkemizi sözle değil, eylemle birleştireceğim. Hizmetleri teslim etmek için her gün çalışacağım. Bu hükümet her düzeyde dürüstlük, profesyonellik ve hesap verebilirliğe sahip olacaktır" demişti.

İngiltere tarihinin en genç ve Hint kökenli ilk başbakanı

İngiltere’deki başbakanlık yarışından Penny Mordaunt’un çekilmesi üzerine 42 yaşındaki Sunak oylama yapılmadan İngiltere tarihinin hem en genç hem de Hint kökenli ilk başbakanı olmuştu. İngiltere’de ekonomik sorunlar nedeniyle baskı altında kalan Truss, 20 Ekim’de başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Truss, 45 gün görevde kalarak ülke tarihinde en kısa süre görev yapan başbakan olmuştu.

Johnson’ın kabinesinden ilk istifa eden bakanlardan olmuştu

Öte yandan Eski Başbakan Boris Johnson döneminde Maliye Bakanı olan Sunak, Johnson’ın istifa süreci öncesinde kabineden ilk istifa eden bakanlardan biri olmuştu. Daha sonra Sunak, Johnson’ın istifasıyla birlikte yeni Başbakan olmak için adaylığını koymuş ve eski Başbakan Truss ile final oylamasına kadar yarışmıştı.