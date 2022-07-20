İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin yeni liderini ve ülkenin yeni başbakanı belirlemek üzere yapılan son oylamada aday sayısı 2’ye düştü. Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 137 oy, Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın ise 113 oy alarak seçim yarışına devam ederken, 1

İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin yeni liderini ve ülkenin yeni başbakanı belirlemek üzere yapılan son oylamada aday sayısı 2’ye düştü. Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 137 oy, Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın ise 113 oy alarak seçim yarışına devam ederken, 105 oy alan Ticaret Bakanı Penny Mordaunt seçim yarışından elendi.